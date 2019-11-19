شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يفتتح 10 مشاريع تربوية بالمكلا وبروم ويؤكد مواصلة الاهتمام بقطاع التعليم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم 10 مدارس تربوية وتعليمية في مديرية المكلا ومدينة بروم بمديرية بروم ميفع ، اشتملت على افتتاح مدارس جديدة وإعادة تأهيل مدارس أخرى ، وتحسين بيئتها المدرسية وتزويدها بمعامل حاسوب ومختبرات وقاعات للأنشطة اللاصفية .



حيث قام المحافظ يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية بساحل حضرموت جمال سالم عبدون ، بإفتتاح مدرسة أبوموسى الأشعري بمنطقة جول مسحة "المنطقة الصناعية" وتشمل 12 صفاً دراسياً مع ملحقاتها وتخدم طلاب وطالبات التعليم الأساسي في منطقة جول مسحة الجهة الساحلية ، ووجه المحافظ بسرعة إدخال الكهرباء للمدرسة التي ستبدأ أول حصة دراسية فيها يوم بعد غد الخميس .

وافتتح المحافظ خلال جولته المكرّسة لقطاع التعليم اليوم بمدينة المكلا ، مشاريع إعادة تأهيل مجمع فاطمة الناخبي بفوة الذي تدرس في مقاعد الدرس بصفوفه الـ 40 "1095 " طالبة موزعة على 32 شعبة ، ويجري حالياً العمل لاستكمال 24 صف دراسي مع ملحقاتها ليصبح أكبر مجمع تربوي في مدينة المكلا ، ووجه المحافظ مقاول المشروع بإنجاز استكمال العمل في الصفوف الجديدة لافتتاحها رسمياً في يناير القادم .

وافتتح المحافظ البحسني ، مشاريع إعادة تأهيل مدرسة السيدة عائشة للبنات والخنساء للبنين بمنطقة باعبود بالشرج ، وبديري للتعليم الأساسي بمنطقة باجعمان مع افتتاح أربعة صفوف دراسية جديدة بالمدرسة ، وإعادة تأهيل مدرسة بويش للبنات ومجمّعي روكب للبنين والبنات .

وقام المحافظ بزيارة لمدينة بروم بمديرية بروم ميفع افتتح خلالها مشروعي إعادة تأهيل مجمع الرازي ببروم الذي يعد أقدم مجمع تعليمي في بروم ، ومجمع البنات ببروم ، وتفقد سير العمل الجاري في إنشاء أول روضة للأطفال بمدينة بروم .

وطاف المحافظ البحسني خلال جولاته وافتتاحاته للمشاريع في مدارس التعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات في المكلا وبروم ، بالصفوف الدراسية التي تم إعادة تأهيلها وتزويد جميع المدارس بمعامل حاسوب ومختبرات متكاملة وقاعات للأنشطة اللاصفية تشمل عدة ألعاب فكرية ورياضية ، وتسوير بعض المدارس وتحسين بيئتها المدرسية وتوفير البنية التحتية المتكاملة لها.

واطلع المحافظ على سير الدراسة في هذه المدارس وانضباط الطلاب والطالبات في مقاعد الدرس ، والتقى الهيئات المدرسية ومجالس الآباء في المدارس ، مؤكداً أهمية ربط أولياء الأمور بالمدرسة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وعلى الأجهزة الحديثة التي تضع مدارس حضرموت في الريادة بالنسبة لبقية المحافظات .

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وأكد محافظ حضرموت مواصلة اهتمام قيادة السلطة المحلية بقطاع التعليم بوصفه الركيزة الأساسية لبناء جيل المستقبل وحرصها على توفير بيئة ملائمة لتحقيق نجاحات متواصلة في التحصيل العلمي، منوهاً بأهمية نشر الوعي في أوساط الطلاب بالحفاظ على الممتلكات ونظافة المدارس لتكون نموذجاً تفخر بها حضرموت .

كما أكد على أهمية أن تصاحب هذه التدخلات في تطوير البنية التحتية للتعليم ، مواصلة تحقيق النتائج المتميزة لطلاب حضرموت وتحسين جودة مخرجات التعليم في المحافظة ، وشدّد على رفع مستوى كفاءة المعلّم والاهتمام بالجانب التربوي للطلاب عبر التوجيه والإرشاد المستمر .

وأشاد المحافظ بجهود قيادة وكوادر مكتب التربية والتعليم والهيئات التعليمية والمعلّمين في سبيل الرقي بقطاع التعليم في المحافظة ، مؤكداً أن توجهات قيادة المحافظة تتجه نحو الاهتمام بالتعليم في الريف والمناطق النائية .

بدوره رفع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون خالص الشكر والعرفان بإسم جميع منتسبي وكوادر التربية والتعليم ، لسيادة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، لإهتمامه الكبير وتدخلاته اللامحدوده لقطاع التربية وتوفير البنية التحتية والبيئة الملائمة لتحسين وتطوير التعليم .

وأكد أن تدخلات المحافظ شملت افتتاح وإعادة تأهيل العشرات من المدارس لتتسع دائرة التعليم في حضرموت لتشمل جميع مناطق وقرى المحافظة وفق بيئة مدرسية متكاملة ومحفّزة للتعليم .

وأعربت قيادات الهيئات المدرسية والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خلال زيارة المحافظ لمدارسهم، عن خالص شكرهم لما لمسوه من اهتمام من قبل المحافظ بقطاع التربية ، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتحقيق نُسب ومعدّلات عالية ، والإبداع بصقل مواهبهم في قاعات الأنشطة اللاصفية .

رافق المحافظ في هذه الافتتاحات ، المديران العامان لمديريتي المكلا وبروم ميفع م.عوض بن هامل وناصر الشعيبي ، ومديرا إدارتي التربية بالمكلا وبروم ميفع عبود بن عبودالشيخ ، وقائد البهيشي .