الدفاع: الأهالي استنجدوا بالجيش بعد محاولة اقتحام مدرسة للبنات في المنصور

أكد مدير الاعلام في وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، أن أهالي الطلبة استنجدوا بقوة من الجيش بعد محاولة اقتحام مدرسة للبنات في المنصور ببغداد، فيما اشار الى اتخاذ اجراء قانوني مع عناصر لم تتعامل بشكل مهني.
وقال العميد يحيى رسول، في حديث لـ الخليج 365، "نود ان نوضح للرأي العام ان ماجرى يوم امس في منطقة المنصور ببغداد هو استنجاد اهالي الطلبة بقوات الفرقة السادسة جيش عراقي، بعد ان حاول بعض المتظاهرين اقتحام مدرسة المتميزات للبنات".
واضاف، "رغم ذلك اخذنا الاجراء القانوني مع العناصر التي لم تتعامل بشكل مهني وهم مودعون التوقيف".
واضاف، "رغم ذلك اخذنا الاجراء القانوني مع العناصر التي لم تتعامل بشكل مهني وهم مودعون التوقيف".
وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر احتكاك بين طلبة متظاهرين وعناصر من الجيش العراقي في احدى مدارس بغداد.
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