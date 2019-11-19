الداخلية تعلن إنهاء حالة الإنذار القصوى 'ج'

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أن الوزير ياسين الياسري وجه بعودة الدوام الاعتيادي لوحدة مقر الوزارة كافة وإنهاء حالة الإنذار القصوى "ج" اعتباراً من اليوم.
وقالت الوزارة، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وجه بعودة الدوام الاعتيادي لوحدة مقر الوزارة كافة، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي اعتباراً من اليوم الثلاثاء وإنهاء حالة الإنذار في هذه الوحدات".
وأضافت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن توجيهات الياسري "تأتي بعد أن قدم منتسبو الوزارة جهوداً كبيرة خلال الأيام الماضية والعمل على تقديم الخدمات الأمنية والخدمية".
وأضافت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن توجيهات الياسري "تأتي بعد أن قدم منتسبو الوزارة جهوداً كبيرة خلال الأيام الماضية والعمل على تقديم الخدمات الأمنية والخدمية".
يذكر أن وزارة الداخلية وجهت بالدخول في حالة الإنذار القصوى "ج" اعتباراً من الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
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