بالفيديو: تعرف إلى السياسي والدبلوماسي العراقي عدنان الباجه جي

2019-11-19 | 13:02 499 مشاهدة ازمة قلبية حادة اودت بحياة السياسي الدبلوماسي العراقي المخضرم عدنان الباجه جي، لتنهي مسيرته البارزة في عالم السياسة. ولد الباجه جـي في بغداد في عام 1923، وهو ابن السياسي مزاحم الباجه جي الذي كان رئيساً للوزراء في العراق خلال الحرب في فلسطين عام 1947. تلقى تعليمه في كلية فيكتوريا بالاسكندرية والجامعة الأميركية في بيروت، عام 1943، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية. تولى الباجه جي مناصب عديدة ومهمة منها، مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 1959 و 1965. كما تولى منصب وزير للخارجية من العام 1965 وحتى العام 1967. كان رئيس لمجلس الحكم الذي شكله الأميركيون عقب غزوهم للعراق عام 2003. وأعيد انتخابه مندوبا دائما لدى المنظمة الدولية من العام 1967 وحتى 1969. وعيّن مستشاراً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971. فارق الحياة في 17/11/2019 عن عمر ناهز الـ 96 عاما في ابو ظبي.

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