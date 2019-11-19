رسمياً.. القوة الجوية يجدد عقد علي حصني

واكتنف الغموض مستقبل حصني، بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي خلال شهر نيسان الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب نحو 7 أشهر.

وذكر لنادي عبر موقعه الرسمي ان "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية تجدد عقد اللاعب علي حصني".



واجتمع حصني مع إدارة الفريق في وقت سابق اليوم بطلب من مدرب الفريق أيوب اوديشو.