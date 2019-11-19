رسمياً.. القوة الجوية يجدد عقد علي حصني

2019-11-19 | 12:49
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أعلن نادي القوة الجوية، تجديد عقد لاعبه علي حصني للدفاع عن ألوان الفريق في الموسم الحالي.
واكتنف الغموض مستقبل حصني، بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي خلال شهر نيسان الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب نحو 7 أشهر.
وذكر لنادي عبر موقعه الرسمي ان "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية تجدد عقد اللاعب علي حصني".
واجتمع حصني مع إدارة الفريق في وقت سابق اليوم بطلب من مدرب الفريق أيوب اوديشو.
وذكر لنادي عبر موقعه الرسمي ان "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية تجدد عقد اللاعب علي حصني".
واجتمع حصني مع إدارة الفريق في وقت سابق اليوم بطلب من مدرب الفريق أيوب اوديشو.
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