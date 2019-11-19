الجزائر تفكك شبكة تهريب أسلحة تركية على الحدود مع تونس

أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية، أنها تمكنت، مساء الاثنين، من تفكيك خلية إجرامية دولية تنشط بين تونس والجزائر وتختص بتهريب الأسلحة والذخيرة بين البلدين.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن مصادر أمنية، الثلاثاء، أن العملية جاءت بعد أن أوقفت قوات الأمن المشتركة شخصين جنوب محافظة تبسة الحدودية مع تونس، أحدهما من جنسية تونسية.

وأسفرت العملية عن ضبط "21 مسدساً نصف أوتوماتيكي" "يرجح أن تكون من صنع تركي"، في انتظار استكمال التحقيقات مع المتهمين الاثنين للتأكد من مصادر الأسلحة المحجوزة.

فيما قالت وسائل إعلام محلية آخرى، إن المواطن التونسي الذي ألقي عليه القبض في الجزائر "في حالة فرار من العدالة التونسية"، وتمكن مع أحد الجزائريين من تشكيل "النواة الأولى لمجموعة إجرامية دولية منظمة تنشط بين تونس ومحافظة تبسة الجزائرية" لتهريب الأسلحة والذخيرة "من وإلى البلدين.

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ورفعت السلطات الأمنية الجزائرية نهاية العام الماضي حالة التأهب الأمني والعسكري على الحدود مع تونس وليبيا عقب إعلان الجيش الوطني الليبي ضبط شحنات سلاح قادمة من تركيا بميناء "الخمس".

وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أكد خبراء أمنيون جزائريون أن ترسانة الأسلحة من "شحنات الموت التركية" التي ضبطتها السلطات الليبية كانت موجهة بالأساس "لضرب استقرار دول المغرب العربي وتحديداً ليبيا والجزائر".

وتتعامل الأجهزة الأمنية الجزائرية بجدية كبيرة مع التهديدات الأمنية القادمة من الحدود مع ليبيا وتونس.

وقام الجيش الجزائري منذ بداية العام الحالي بعدة مناورات عسكرية على الحدود مع ليبيا، يرى فيها الخبراء الأمنيون "رسائل تحذير للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات".