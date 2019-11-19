الجيش الجزائري يقضي على 5 إرهابيين شرق وجنوب البلاد

تمكن الجيش الجزائري في الأيام الأخيرة من القضاء على 5 من فلول الجماعات الإرهابية بالقرب من العاصمة وبمناطق جنوبي البلاد.

وكشف بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، عن هوية إرهابيين اثنين من الثلاثة الذين تم القضاء عليهم خلال الفترة بين 3 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني في منطقة جبل "الرياشة" بمحافظة تيبازة القريبة من العاصمة بنحو 77 كيلومتراً (شرق).

وأوضح البيان أن الإرهابيين الإثنين الذين تم التعرف على هويتهما من "أقدم الإرهابيين" الذين بدأوا نشاطهم الإجرامي بدايات تسعينيات القرن الماضي، وهما "محمد مروش" المدعو "أبو الوليد" و"الجيلالي برقش"، اللذان التحقا بالجماعات الإرهابية عامي 1991 و1995 على التوالي.

وقضت وحدات من الجيش الجزائري، الإثنين، على إرهابيين اثنين بعد أن دمر سيارتهما رباعية الدفع بمحافظة تمنراست الواقعة في أقصى الجنوب الجزائري على الحدود مع دولة مالي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإرهابيين اثنين مصابين بعد اشتباكات مع وحدة تابعة للجيش في محافظة تيبازة الأسبوع الماضي.





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وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية ضبط الجيش كميات من الأسلحة كانت بحوزة الإرهابيين الاثنين، حيث عثر على قاذف صاروخي من نوع (RPG7)، ومسدسين آليين اثنين من نوع كلاشنيكوف، و"ماسورة" واحدة للبندقية الرشاشة (FMPK).

وأكدت الوزارة أن هذه العملية جاءت "لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني، وعلى مدى اليقظة الدائمة لأفراده للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

من جانب آخر، كشفت، الثلاثاء، مفرزة تابعة للجيش الجزائري على مخبأ للإرهابيين في محافظة الجلفة (292 كيلومترا جنوب العاصمة) بعد عملية تمشيط لا تزال متواصلة بالمنطقة.

وعثر داخل المخبأ على قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة تقدر بـ200 طلقة.

كما أوقف الأمن الجزائري 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظتي البليدة (وسط) وسكيكدة (شرق).

ويقوم الجيش الجزائري منذ بداية الشهر الجاري بعملية أمنية واسعة في محافظة تيبازة بعد رصد معلومات عن تحصن عدد غير معروف من الإرهابيين في جبالها.

وأعلنت القوات المسلحة الجزائرية استمرار العملية التي استخدمت فيها "الهليكوبتر" والطائرات المسيرة.