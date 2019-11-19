توقيف سوري بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على سوري يبلغ من العمر 37 عاما للاشتباه بأنه تبادل معلومات عن صناعة القنابل بقصد التخطيط لهجوم إرهابي.

وقال بيان للادعاء العام الألمانية: إن "وحدة خاصة من الشرطة الفيدرالية اعتقلت الرجل السوري وفتشت منزله في برلين اليوم الثلاثاء"، وفق ما نقلته صحيفة بيلد الخاصة.

وتابع البيان: "يخضع الموقوف للتحقيق للاشتباه في تلقيه تعليمات عبر الإنترنت حول كيفية صنع قنابل، وتنفيذ هجوم يعرض أمن ألمانيا للخطر".

وأضاف: "كان هدف المحادثات التي أجراها الموقوف مع آخرين عبر الإنترنت، هو الإعداد لهجمات إرهابية في ألمانيا".

ووفق البيان، فإن الموقوف ذا التوجهات المتطرفة، حصل على الأرجح، منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، على مكونات ومواد كيميائية تستخدم في صنع القنابل.

ولفت الادعاء العام إلى أن الموقوف اشترى في أغسطس/آب الماضي، مادة "الاسيتون"، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، محلول بيروكسيد الهيدروجين، وهما ضروريان لإنتاج تركيبة الاسيتروبروكسيد شديدة الانفجار والمستخدمة في صنع القنابل.

ووفق المصدر ذاته، فإن الرجل كان نشطاً في مجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المحادثة عبر الإنترنت، تهتم بكيفية صنع القنابل.

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بدورها، نقلت بيلد عن مصادر لم تسمها إن الموقوف كان ينوي تفجير متفجرات في مكان غير معروف في ألمانيا، لقتل أكبر عدد من الناس.





وفي وقت سابق قالت الشرطة الألمانية إن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا رغم تراجع عدد المتطرفين في البلاد بنسبة 10% خلال العام الجاري.

ونقلت صحيفة "تاجس شبيجل" اليومية الخاصة عن بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن "عدد المتشددين (المحسوبين على الإسلام السياسي) المسجلين لديها بلغ ٧٠٢ عنصر خلال العام الجاري مقارنة بـ٧٧٤ في ٢٠١٨".

وتابعت الصحيفة أن الأرقام تعني تراجعا بمعدل ١٠% في أعداد الذين تتوقع السلطات ارتكابهم أعمالا إرهابية، وتضعهم تحت رقابتها.

وأرجعت الصحيفة التراجع إلى عمليات ترحيل عدد من المتطرفين إلى بلدانهم الأصلية، ونجاح السلطات في انتشال عدد آخر من التطرف ودمجهم في الحياة الطبيعية.

ومنذ هجوم برلين في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي أوقع 12 قتيلا و48 مصابا، تنشط الاستخبارات والشرطة الألمانية في تتبع العناصر المشتبه في انخراطها أو دعمها لمنظمات إرهابية، وشن عمليات استباقية لاعتقالهم والحيلولة دون وقوع هجمات جديدة.



واعتقلت الشرطة الألمانية 3 أشخاص يوم الثلاثاء الماضي في مدينة أوفنباخ غربي البلاد، للاشتباه بأنهم يخططون لهجوم بالقنابل نيابة عن تنظيم داعش الإرهابي.