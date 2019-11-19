طبيب ترامب ينفي تعرضه لآلام في الصدر

أعلن طبيب دونالد ترامب أن الرئيس الأمريكي (73 عاما) لم يعانِ من أي ألم في الصدر خلافا لما أوردته وسائل إعلام في واشنطن، بعد زيارة وصفها الطبيب بـ"الاعتيادية وكانت مقررة مسبقا".

وقال شون كونلي، في بيان نشره البيت الأبيض إن "ترامب أمضى يوم السبت أكثر من ساعة في مستشفى (والتر ريد) العسكري قرب واشنطن لإجراء اختبارات وتحليلات ونقاشات مع الهيئة الطبية في المستشفى".

وأضاف أنه "على عكس بعض التكهنات، الرئيس لم يشعر بألم في الصدر، ولم يتم تشخيصه ومعالجته من مشاكل صحية طارئة أو حادة".

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وتابع: "على وجه الخصوص، لم يخضع الرئيس لأي فحص طبي للقلب ولا أي تقييم عصبي".

البيان الذي تضمن أيضاً تفاصيل عن معدل كولسترول الرئيس، أوضح فيه كونلي أنه "بسبب عدم اليقين المحيط ببرنامج عمله، أبقيت المعلومة المتعلقة بزيارته الطبية سرية".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، الذي يحب تناول الوجبات السريعة لكن لا يمارس الرياضة، أجرى في فبراير الماضي فحصا طبيا اعتياديا، وقال كونلي حينها إنه بصحة جيدة تماماً.

وبحسب بيان للبيت الأبيض السبت الماضي، فإن ترامب استغل عطلة نهاية الأسبوع الخالية من الأعمال وأجرى الجزء الأول من زيارته الطبية الرسمية، استباقاً لعام 2020 الذي سيكون فيه شديد الانشغال؛ إذ يسعى خلاله لإعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.



وكانت وسائل إعلام أمريكية قد تداولت أنباء أن الفحص الطبي الذي أجراه ترامب كان مفاجئاً وجاء بعد شعوره بآلام في الصدر، ما قد يكون دليلاً على معاناته من مشاكل في القلب.