أمير الكويت يعيّن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عيّن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

ويشغل رئيس الوزراء الجديد موقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ سنوات وحتى تعيينه في منصبه الجديد.

واعتذر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، عن عدم قبوله إعادة تشكيل الحكومة الجديدة.

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وكان رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قد قدم في وقت سابق الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استقالة حكومته.

وسبق هذا الإعلان تقدم وزيرين باستقالتيهما؛ أحدهما وزير المالية نايف الحجرف، في السابع من الشهر الجاري.

وقبل أيام، تقدمت جنان رمضان بوشهري التي تشغل حقيبة الأشغال العامة، باستقالتها من منصبها في مجلس الأمة (البرلمان)، تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.