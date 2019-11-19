انت الان تتابع أردوغان: ندرك أن الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية لن ينتهي فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن بلاده تدرك أن دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية لن ينتهي على الفور، مضيفا أن معركتها ستستمر مع الوحدات.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية مرتبطة بمسلحين أكراد يخوضون تمردا على أراضيها، وشنت ثلاثة هجمات عليها بشمال سوريا. وثار غضب تركيا من الدعم الأمريكي للوحدات وحثت الولايات المتحدة، شريكتها في حلف الأطلسي، مرارا على قطع علاقتها بها.
وقال أردوغان متحدثا إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان إن تركيا ستواصل قتال وحدات حماية الشعب لحين زوال كل التهديدات ضد تركيا والقضاء على جميع المسلحين. وأضاف أن لا سبيل لإنجاز أي خطة في المنطقة دون موافقة تركيا ودعمها.
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