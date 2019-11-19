”المؤبد“ لمحامٍ كويتي و4 مصريين بقضية خطف سعود الهلفي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المؤبد لمحام كويتي و4 مصريين بقضية خطف سعود الهلفي
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
البيمن العربي - متابعات
قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بالحبس المؤبد بحق محامٍ كويتي و4 وافدين مصريين في قضية خطف المحامي سعود الهلفي، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.
وسبق أن عثرت الأجهزة الأمنية على هاتف المحامي المجني عليه سعود الهلفي ومحفظته في منزل المحامي المحرض، الكائن في منطقة جابر العلي، خلال عملية تفتيش، كما عثرت على مفاتيح سيارته في ”جاخور“ المحامي المحرض.
وتمسك المحامي المتهم وأحد المصريين بإنكار التهم الموجهة إليهما، فيما اعترف البقية بها وسردوا تفاصيل عملية الاختطاف.
وأثارت واقعة اختطاف المحامي سعود الهلفي، مطلع العام الحالي، غضب الرأي العام الكويتي، بعد تعرضه للخطف والتعذيب عدة أيام، قبل أن يتمكن رجال أمن من تحريره أثناء مرور خاطفيه به على نقطة أمنية.
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