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الأمم المتحدة تدعو إيران إلى إعادة خدمة الانترنت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الأمم المتحدة تدعو إيران إلى إعادة خدمة الانترنت

متابعات_الخليج 365

دعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية على إعادة الإنترنت واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير.

 

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في إيران، إلى 12 شخصا، في حين دعت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، مريم رجوي، في رسالة جميع الشباب إلى الانضمام إلى صفوف المحتجين، مؤكدة أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها “نظام الملالي”.

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واندلعت الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران منذ يوم الجمعة واتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي من يقودون البلاد.

 

وتوعدت السلطات في البلاد بتصعيد إجراءاتها الأمنية، وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحتجين، وفي الوقت ذاته أدانت الولايات المتحدة السياسات الإيرانية وقمع المحتجين.

 

وأكد الحرس الثوري، وهو القوة الأمنية الرئيسية المدججة بالسلاح في إيران، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية “إذا تطلب الأمر فسنتخذ إجراء حاسما وثوريا ضد أي تحركات مستمرة لزعزعة السلام والأمن”.

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