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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفاصيل.. صرف تعويضات للمصريين من مصابى رافعة الحرم
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
البيمن العربي - متابعات
صرح هشام فتحي، القنصل العام لمصر في جدة، بالتوصل إلى استلام عدد 20 شيكا من إجمالي 27 شيكًا لقاء التعويضات المستحقة للمصابين وللمتوفين، جراء حادث سقوط رافعة الحرم المكي، والذي كان منذ اللحظة الأولي محل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي شملت جميع المصابين والمتوفين من جميع الجنسيات.
وقال فتحي: "في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لأبنائها المقيمين خارج أرض الوطن، واستكمالاً لمتابعة حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف عام 2015، والذي نجم عنه إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية، وبالتنسيق المباشر بين السفارة المصرية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة مع وزارة الخارجية السعودية في الرياض وفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة".
وأضاف: "في هذا الإطار فإن القنصلية العامة تؤكد على استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية استكمالا لإصدار وصرف باقي الشيكات وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية، بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم".
وأعلنت القنصلية العامة فى جدة لجميع المستفيدين قانونا والمستحقين أنه سيتم استلام وصرف التعويضات المستحقة تحت إشراف مكتب السيد، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بوزارة الخارجية، وأكدت علي ضرورة المتابعة مع القنصلية العامة من كل ذي صفة، وذلك من خلال فاكس القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة رقم 00966126652487 أو تليفون العمليات على مدار 24 ساعة رقم محمول 00966500054094.
وأكدت القنصلية العامة استمرارها في دورها، لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية.
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