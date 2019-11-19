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ألمانيا تعتقل سورياً يشتبه بتخطيطه لهجوم

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البيمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألمانيا تعتقل سوريا يشتبه بتخطيطه لهجوم

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

ألمانيا تعتقل سورياً يشتبه بتخطيطه لهجوم

البيمن العربي - متابعات

اعتقلت الشرطة الألمانية، يوم الثلاثاء، سوريًا عمره 37 عامًا للاشتباه بأنه تبادل معلومات عن صناعة القنابل عبر مجموعة على موقع المراسلات ”ماسنجر“ بقصد التخطيط لهجوم.

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وقال المكتب إن ”قوات الشرطة الخاصة فتشت شقة المشتبه به في برلين الذي كان قد بدأ شراء مواد كيميائية ومواد أخرى لصنع عبوة ناسفة“.

وبدورهم، أوضح المدعون أن ”الغرض من العبوة كان تفجيرها في وقت غير معروف بمكان غير معروف في ألمانيا لقتل أكبر عدد من الناس“.

واعتقلت الشرطة الألمانية 3 أشخاص يوم الثلاثاء الماضي في مدينة أوفنباخ غرب البلاد للاشتباه بأنهم يخططون لهجوم بالقنابل نيابة عن تنظيم داعش.

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