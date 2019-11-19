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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المطيري تتساءل: متى يهرب الميسري إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تنبأت الكاتبة العربية نورا المطيري، بهروب وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، أحمد الميسيري، إلى تركيا، في إشارة إلى ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.
وكتبت المطيري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019: تنبأت بهروب الميسري إلى تركيا.. متى سيحدث ذلك..؟.
ويعيش في تركيا الآلاف من المحسوبين على حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) منذ سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في صنعاء أواخر العام 2014.
واشترى محسوبون على الحزب مئات المنازل والشقق السكنية في اسطنبول وغيرها من المدن التركية.
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