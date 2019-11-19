المطيري تتساءل: متى يهرب الميسري إلى تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تنبأت الكاتبة العربية نورا المطيري، بهروب وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، أحمد الميسيري، إلى تركيا، في إشارة إلى ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.

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وكتبت المطيري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019: تنبأت بهروب الميسري إلى تركيا.. متى سيحدث ذلك..؟.

ويعيش في تركيا الآلاف من المحسوبين على حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) منذ سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في صنعاء أواخر العام 2014.

واشترى محسوبون على الحزب مئات المنازل والشقق السكنية في اسطنبول وغيرها من المدن التركية.