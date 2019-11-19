عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة تطالب إيران بإعادة الإنترنت واحترام حق المتظاهرين

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

طالبت الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية على إعادة الإنترنت واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير.

Advertisements

يذكر، أن قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إن مجلس الأمن القومي الإيراني هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها في البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الاتصالات الإيرانية بأنها تسلمت قرارا من مجلس الأمن القومي يفيد بقطع شبكة الإنترنت لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن اجتاحت احتجاجات عنيفة معظم المدن الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي، ضد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين.