عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبان تفرج عن أمريكي وأسترالي

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

أفرجت حركة طالبان عن رهينتين غربيين محتجزين منذ 2016، في جنوب أفغانستان الثلاثاء، وفق ما ذكرت مصادر من الحركة المتمردة ومسؤول من الشرطة لوكالة ”فرانس برس“.

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وقال مصدر في الشرطة: ”حوالي الساعة العاشرة صباحًا أفرج عن أستاذين في الجامعة الأمريكية في منطقة نوبهار بولاية زابل، وغادرا زابل جوًا على متن مروحيات أمريكية“.

وأكدت ثلاثة مصادر من طالبان في الولاية أن الأمريكي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس، أفرج عنهما. ولم تعلق السفارة الأمريكية في أفغانستان بعد على الأنباء.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر من حركة طالبان أن ثلاثة من قادة الحركة، هم جزء من عملية مبادلة سجناء برهينتين غربيين تحتجزهما الحركة، وصلوا قطر.