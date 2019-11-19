عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تتسلم دفعة أولى تجريبية من دبابات أرماتا نهاية العام

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

Advertisements البيمن العربي - متابعات

قال رئيس شركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرجي تشيميزوف، إن الدفعة التجريبية الصناعية الأولى من الجيل الجديد من دبابات "تي 14 ــ أرماتا" ستدخل القوات المسلحة الروسية في أواخر العام الجاري أو أوائل عام 2020.



وأضاف تشيميزوف- في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: " يتم الانتهاء حاليًا من التحضير للإنتاج، وقد تم تصنيع مجموعة تجريبية من هذه الدبابة، سوف يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الروسية نهاية عام 2019 أو بداية عام 2020".

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستلم 100 دبابة من نوع "أرماتا " قبل عام 2020، وتعد هذه الدبابة هي دبابة قتال روسية مع برج غير مأهول على أساس منصة أرماتا المتنوعة المجنزرة.