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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق.. محتجون يغلقون مدخل ميناء خور الزبير الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 Advertisements البيمن العربي - متابعات أغلق محتجون مدخل الميناء القريب من مدينة البصرة، ومنعوا الشاحنات من الدخول، بحسب مسؤولين بميناء خور الزبير العراقي للسلع الأولية.

وخور الزبير هو ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج، ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عمليات تصدير مكثفات الغاز قد تأثرت.

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