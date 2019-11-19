شكرا لقرائتكم أردوغان: أبلغت ترمب أننا لن نتخلى عن منظومة "إس 400" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب خلال محادثاتهما في واشنطن الأسبوع الماضي بأن أنقرة لن تتخلى عن منظومة الدفاع الصاروخي "إس. 400" التي اشترتها هذا العام من روسيا على الرغم من احتجاج شريكتها في حلف شمال الأطلسي.

وعقد أردوغان وترمب محادثات الأسبوع الماضي في البيت الأبيض للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين بلديهما المتحالفين.

وتقول واشنطن إن منظومة "إس. 400" تشكل تهديدا لطائراتها "إف. 35" المقاتلة، وعلّقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع الطائرة التي كانت قد تعاقدت على شرائها.

وأضاف أردوغان خلال حديثه إلى أعضاء حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي أنه أبلغ ترمب كذلك أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على "موقفها المتصلب" بشأن طائرات "إف. 35"، فإن تركيا ستسعى للحصول على بدائل للوفاء باحتياجاتها الدفاعية على الأمد المتوسط.

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في سياق آخر، ذكر أردوغان اليوم أن بلاده تدرك أن دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية لن ينتهي على الفور، مضيفاً أن معركة تركيا ستستمر مع الوحدات.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية مرتبطة بمسلحين أكراد يخوضون تمرداً على أراضيها، وشنت ثلاثة هجمات عليها بشمال سوريا. وثار غضب تركيا من الدعم الأميركي للوحدات وحثت الولايات المتحدة مراراً على قطع علاقتها بها.

وقال أردوغان في البرلمان اليوم إن تركيا ستواصل قتال وحدات حماية الشعب "لحين زوال كل التهديدات ضد تركيا والقضاء على جميع المسلحين".

وأكد أن لا سبيل لإنجاز أي خطة في المنطقة دون موافقة تركيا ودعمها.