وزير الاتصالات الإيراني: لا موعد محدد لعودة الإنترنت إلى البلاد

أعلن وزير ​الاتصالات​ وتكنولوجيا المعلومات ال​إيران​ي محمد جواد آذري جهرمي، أنّ "قطع الإنترنت في البلاد جاء نتيجة لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وهم من يجب عليهم اتخاذ قرار بإعادة هذه الخدمة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّه "ليس لدي علم بموعد عودة خدمة الإنترنت".

وكانت خدمة الإنترنت قد قطعت في إيران على خلفية ​احتجاجات​ استمرت لأيام عدة.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية ​تظاهرات​، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار ​الحكومة​ بزيادة أسعار ​الوقود​، وتجددت ​الاحتجاجات​ صباح السبت في مدن ​الأهواز​، سيرجان، بوشهر ومشهد، ممّا أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.