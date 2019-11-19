مجلس النواب الياباني وافق على اتفاق تجاري محدود مع أميركا

وافق مجلس النواب الياباني، على اتفاق تجاري محدود أبرمه رئيس الوزراء شينزو آبي مع الولايات المتحدة الأميركية، ممّا يمهّد الطريق لخفض الرسوم الجمركية العام المقبل على بضائع تشمل سلعًا زراعيّة أميركيّة ومعدّات يابانيّة.
أفادت وكالة "رويترز" بـ"وجود ضبابيّة حيال مدى التقدّم الّذي يمكن أن تحرزه اليابان في التفاوض على إلغاء الرسوم الأميركية على السيارات اليابانيّة ومكوّناتها، ممّا يلقي بظلال من الشكّ على تأكيدات آبي أّن الاتفاق الّذي وقعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مُربحًا للجانبين".
وكانت قد وقّعت اليابان والولايات المتحدة، الشهر الماضي، رسميًّا على الاتفاق التجاري المحدود لخفض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأميركية ومعدّات الآلات اليابانيّة ومنتجات أُخرى، لدرء تهديد رفع الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات.
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