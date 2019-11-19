خارجية سوريا تدين بأشد العبارات الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الصهيونية

اشار مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية الى ان سوريا تدين بأشد العبارات الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وخرقا لقرارات الأمم المتحدة.
ولفتت الخارجية السورية في بيان، الى ان "سوريا تؤكد أن الموقف الأميركي باطل ولا أثر قانونياً له كما هو الحال بالنسبة لموقفها إزاء القدس والجولان السوري المحتل".
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