خارجية سوريا تدين بأشد العبارات الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الصهيونية

اشار مصدر رسمي في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ السورية الى ان ​سوريا​ تدين بأشد العبارات الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وخرقا لقرارات ​الأمم المتحدة​.

ولفتت الخارجية السورية في بيان، الى ان "سوريا تؤكد أن الموقف الأميركي باطل ولا أثر قانونياً له كما هو الحال بالنسبة لموقفها إزاء القدس والجولان السوري المحتل".