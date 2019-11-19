أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بأن "​أمير الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعين الشيخ صباح ​خالد الحمد الصباح​ رئيسا ل​مجلس الوزراء​ ويكلفه بترشيح أعضاء ​الحكومة​ الجديدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمهام تشكيل حكومة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.