ظريف بحث هاتفيا مع هنية بالتطورات في غزة مهنئا بنجاح فرض وقف إطلاق النار

ذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أنّ "وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" ​اسماعيل هنية​، بالتطورات الجارية في قطاع غزة".

وأوضحت أنّ "ظريف دان خلال هذا الاتصال الهاتفي، الاعتداء الإسرائيلي الأخير على ​الشعب الفلسطيني​ خاصة على أهالي غزة، مهنأً الشعب و​المقاومة الفلسطينية​ بنجاح فرض وقف ​إطلاق النار​ على الكيان الصهيوني".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شنّ غارات كثيرة على قطاع غزة الأسبوع الماضي، ما أدّى إلى مقتل القيادين في "حركة الجهاد الإسلامي" بهاء أبو العطا ورسمي أبو ملحوس، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين ومئات الجرحى.