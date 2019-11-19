ذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أنّ "وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" اسماعيل هنية، بالتطورات الجارية في قطاع غزة".
وأوضحت أنّ "ظريف دان خلال هذا الاتصال الهاتفي، الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني خاصة على أهالي غزة، مهنأً الشعب والمقاومة الفلسطينية بنجاح فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني".
وكان الجيش الإسرائيلي قد شنّ غارات كثيرة على قطاع غزة الأسبوع الماضي، ما أدّى إلى مقتل القيادين في "حركة الجهاد الإسلامي" بهاء أبو العطا ورسمي أبو ملحوس، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين ومئات الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف بحث هاتفيا مع هنية بالتطورات في غزة مهنئا بنجاح فرض وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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