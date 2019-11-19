أ.ف.ب: "طالبان" أفرجت عن أميركي وأسترالي كانا محتجزين في أفغانستان

ذكرت مصادر من "​حركة طالبان​" ومسؤول من ​الشرطة الأفغانية​ لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الحركة أفرجت عن أستاذَين في "الجامعة الأميركية" في منطقة نوبهار بولاية زابل، وغادرا زابل جوًّا على متن مروحيات أميركية"، بعدما كانا محتجزين منذ عام 2016 في جنوب ​أفغانستان​.

وأكدت ثلاثة مصادر من "طالبان" في الولاية، أنّ "الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس، أفرج عنهما".

ويأتي الإفراج عنهما بعد أسبوع على إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني أنّ أفغانستان ستفرج بشروط عن ثلاثة سجناء مهمّين من "الطالبان" في سجن باغرام.