"فوكس": إيران تبني قاعدة عسكرية كبيرة في سوريا

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كشفت شبكة "فوكس" الأميركية عن "بناء إيران قاعدة عسكرية كبيرة في سوريا، عبر صور متلقطة بواسطة قمر صناعي".
وأشارت إلى أن "الصور التقطتها شركة "ISI" للأقمار الصناعية، ويظهر فيها إعادة بنء 8 منشآت أساسية داخل القاعدة، التي تعرضت لقصف جوي في شهر أيلول الماضي، قتل على إثرها 21 شخصا".
ولفتت الشبكة إلى أن "المباني، وفق الصور، تكفي لإخفاء شاحنات وكميات كبيرة من المعدات والذخيرة، فضلا عن وجود حواجز على جانبي القاعدة، وأنفاق داخلية تحت المستودعات الكبرى".
وبحسب تقرير سابق للشبكة، فإن القاعدة الجديدة لإيران في سوريا ستأوي آلاف الجنود والقوات. ويشير التقرير إلى أن هذه القاعدة ستكون من أكبر القواعد التي تبنيها إيران في سوريا، ووافقت على إنشائها المرجعيات العليا في طهران.
وأسندت إيران مهمة بناء القاعدة التي تقع بالقرب من الحدود السورية العراقية إلى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
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