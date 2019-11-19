"فوكس": إيران تبني قاعدة عسكرية كبيرة في سوريا

كشفت شبكة "فوكس" الأميركية عن "بناء ​إيران​ قاعدة عسكرية كبيرة في ​سوريا​، عبر صور متلقطة بواسطة قمر صناعي".

وأشارت إلى أن "الصور التقطتها شركة "ISI" للأقمار الصناعية، ويظهر فيها إعادة بنء 8 منشآت أساسية داخل ​القاعدة​، التي تعرضت لقصف جوي في شهر أيلول الماضي، قتل على إثرها 21 شخصا".

ولفتت الشبكة إلى أن "المباني، وفق الصور، تكفي لإخفاء ​شاحنات​ وكميات كبيرة من المعدات والذخيرة، فضلا عن وجود حواجز على جانبي القاعدة، وأنفاق داخلية تحت المستودعات الكبرى".

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وبحسب ​تقرير​ سابق للشبكة، فإن القاعدة ​الجديدة​ لإيران في سوريا ستأوي آلاف الجنود و​القوات​. ويشير التقرير إلى أن هذه القاعدة ستكون من أكبر القواعد التي تبنيها إيران في سوريا، ووافقت على إنشائها المرجعيات العليا في ​طهران​.

وأسندت إيران مهمة بناء القاعدة التي تقع بالقرب من الحدود السورية العراقية إلى "​فيلق القدس​" التابع للحرس الثوري الإيراني.









