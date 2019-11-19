وفد من تجمع محامي حزب الله زار النقيب خلف مهنئا بانتخابه

زار وفد من تجمع المحامين في "​حزب الله​"، ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​، يرافقه مسؤول وحدة ​المهن الحرة​ في الحزب المهندس حسن حجاري ومسؤول ملف النازحين في الحزب النائب السابق ​نوار الساحلي​، حيث قدموا التهنئة للنقيب الجديد المحامي ​ملحم خلف​. وكانت مناسبة للتشاور في أمور النقابة والاوضاع الراهنة.



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