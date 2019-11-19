القاضي مارسيل الحداد ختم التحقيق في ملف موقوفي "استراحة صور السياحية"

خَتم قاضي التحقيق الأول في ​الجنوب​ مارسيل الحداد، تحقيقاته في ملف موقوفي "استراحة صور السياحية"، حيث استجوب عشرة من أصل 18 موقوفًا سيقوا من مخفر درك صور إلى ​قصر العدل​ في صيدا، في حضور وكلائهم القانونيّين الّذين تطوّعوا للدفاع عنهم بموجب كُتب سطّرت وفق الأصول المرعية عند كاتب العدل، باستثناء واحد منهم حضر مع وكيله الخاص؛ علمًا أنّ قاضي التحقيق سبق أن استجوب عددًا من الموقوفين في الملف عينه.

وحضرت المحامية مايا مجذوب بالوكالة عن الجهة المدعية، أي مستثمري "استراحة صور"، وهي تتّجه لعدم معارضة تخلية سبيل الموقوفين أو بعضهم، بعد إنهاء ​النيابة العامة​ الإستئنافية مُطالعة الملف لإبداء الرأي.

يضمّ وفد المحامين المتطوّعين عن الموقوفين: ​حسن بزي​، جاد طعمة، هاني الأحمدية، غيدا فرنجية، لما الأمين، ملاك حمية، فاروق المغربي، هبة فرحات، باسل عباس، أيمن فقيه، هلا حمزة وعبد البديع عاكوم، الّذين قرّروا أخذ موضوع تسديد الرسوم والنفقات على عاتقهم الخاص.