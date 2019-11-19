عقيص: الجلسة النيابية اليوم فاقمت أزمة مشروعية السلطة بكل مكوناتها

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الجلسة النيابية اليوم، مع ما رافقها من احداث، فاقمت أزمة مشروعية ​السلطة​ بكل مكوناتها، لأنها وضعت بعض النواب في مواجهة مباشرة مع الشعب، مصدر سلطتهم. الخروج من عنق الزجاجة يتمّ فقط بتشكيل ​حكومة​ إنقاذ من التكنوقراط المستقلين. وبعدها يبدأ زمن الإجراءات الكبرى والقرارات المصيرية".

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