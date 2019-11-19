شدّد النائب شامل روكز على أنّ "الشعب قال كلمته والنواب هم ممثّلين له، وصوته هو القوي والأعلى وهذا ما حصل اليوم".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "كان يُفترض أن تكون جلسة اليوم للجان النيابية وليس جلسة تشريعية"، مركّزًا على أنّ اليوم ليس وقت التشريع، وكذلك ليس وقت العفو العام الّذي يحتاج إلى بحث، لكن موضوع الموازنة دقيق وحسّاس". وأكّد "أنّني مع العدل العام وليس العفو العام".
كانت هذه تفاصيل خبر روكز: التشريع ليس وقته اليوم وموضوع العفو العام يحتاج لبحث وأنا مع العدل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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