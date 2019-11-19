نقابة الصحافة: الصحف تتوقف عن العمل يوم الجمعة بذكرى الاستقلال وتحتجب السبت

أعلنت ​نقابة الصحافة​ اللبنانية أنّ "لمناسبة ذكرى ​الاستقلال​ الّذي يُصادف يوم الجمعة الواقع فيه 22 تشرين الثاني 2019، تتوقّف الصحف عن العمل في هذا اليوم لتحتجب يوم السبت في الثالث والعشرين منه".

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