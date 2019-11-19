فادي كرم: سلطة تواجه شعبها لن تستطيع الاستمرار ابدا

رأى أمين سر تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "‏سلطة تواجه شعبها بالنار والحواجز والحديد وتضع اجهزتها ومجالسها خط دفاع عنها، تدمر المؤسسات، لن تستطيع الاستمرار ابدا. ​السلطة​ ساقطة والشعب انتصر، ​حكومة​ حيادية قبل ان ينهار كل شيء".



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