حنكش: الثوار أعادوا الأمل ببناء لبنان الجديد ونطلب من الرئيس الدعوة لاستشارات نيابية

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، إلى أنّ "الثوار أعادوا الأمل ببناء لبنان الجديد، والثورة كسرت الحواجز وجمعت المناطق، طرابلس والنبطية، الهرمل وبيروت، جل الديب وصور، ولطالما حلمنا بهذا المشهد"، مبيّنًا أنّ "أهل السلطة أثبتوا فشلهم ولا يستطيعون الإعتراف، لذلك يرفضون مطالب الشعب".
وأوضح في حديث تلفزيوني، "أنّنا كنواب معارضين تقدّمنا باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة وفق الآليّات الدستوريّة"، مركّزًا على أنّ "كلّ مطالب الشعب منطقيّة وواضحة، ونطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة النواب إلى الاستشارات النيابية الملزمة ووضع الكتل النيابية أمام مسؤوليّاتها وأمام الشعب اللبناني".
وشدّد حنكش على أنّ "الشعب يُطالب بحكومة مؤلّفة من وجوه جديدة مختصّة، مستقلّة وبعيدة عن الصراعات الحزبيّة الّتي سادت في الفترة الأخيرة وعطّلت الحكومات"، مؤكّدًا أنّ "على السلطة الاستماع فورًا إلى صوت الشعب، لاسيما أنّنا نعيش في ظلّ أزمة إقتصاديّة وماليّة ستؤدّي إلى نتائج إجتماعيّة خطيرة".
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