دريان التقى وفدا من اهالي الموقوفين الإسلاميين: كنت اول من طالب بقانون العفو العام

التقى مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ وفدا من أهالي الموقوفين الإسلاميين في المناطق اللبنانية واستمع منهم الى معاناة ​السجناء​ والصعوبات التي تعترض الأهالي في لقاءاتهم الدورية مع السجناء.

واكد المفتي دريان بانه "أول من طالب بقانون ​العفو العام​ والشامل لكل المعتقلين من كل المناطق اللبنانية"، وشدد على ان "هذا المطلب كان وسيبقى مطلب ​دار الفتوى​ لإقرار قانون العفو العام والشامل عن كل السجناء دون أي استثناء".

وابلغ المفتي دريان أهالي المعتقلين بانه اجرى ​الاتصالات​ اللازمة مع الجهات المعنية في ​الحكومة​ و​المجلس النيابي​ بضرورة تطبيق العدالة ورفع الظلم والإسراع في المحاكمات.

ووعد الأهالي بمتابعة قضيتهم التي هي قضية دار الفتوى لإقرار قانون العفو العام والشامل لكل السجناء في المجلس النيابي في اقرب فرصة ممكنة.