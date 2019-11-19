التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من أهالي الموقوفين الإسلاميين في المناطق اللبنانية واستمع منهم الى معاناة السجناء والصعوبات التي تعترض الأهالي في لقاءاتهم الدورية مع السجناء.
واكد المفتي دريان بانه "أول من طالب بقانون العفو العام والشامل لكل المعتقلين من كل المناطق اللبنانية"، وشدد على ان "هذا المطلب كان وسيبقى مطلب دار الفتوى لإقرار قانون العفو العام والشامل عن كل السجناء دون أي استثناء".
وابلغ المفتي دريان أهالي المعتقلين بانه اجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الحكومة والمجلس النيابي بضرورة تطبيق العدالة ورفع الظلم والإسراع في المحاكمات.
ووعد الأهالي بمتابعة قضيتهم التي هي قضية دار الفتوى لإقرار قانون العفو العام والشامل لكل السجناء في المجلس النيابي في اقرب فرصة ممكنة.
كانت هذه تفاصيل خبر دريان التقى وفدا من اهالي الموقوفين الإسلاميين: كنت اول من طالب بقانون العفو العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.