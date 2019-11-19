دفاع روسيا: سنرسل قوات إضافية من الشرطة العسكرية لتهدئة الوضع على الحدود السورية مع تركيا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن أنها "تستغرب الإعلان التركي عن إمكانية شن عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين ​الأكراد​ شمال شرقي ​سوريا​"، مشيرة الى أنها "أوفت تمامًا بالتزاماتها بشأن انسحاب الأكراد من الحدود التركية".

وكشفت عن "أننا سنرسل قوات إضافية من الشرطة العسكرية لتهدئة الوضع على الحدود السورية مع تركيا".