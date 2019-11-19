دفاع روسيا: سنرسل قوات إضافية من الشرطة العسكرية لتهدئة الوضع على الحدود السورية مع تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أنها "تستغرب الإعلان التركي عن إمكانية شن عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الأكراد شمال شرقي سوريا"، مشيرة الى أنها "أوفت تمامًا بالتزاماتها بشأن انسحاب الأكراد من الحدود التركية".
وكشفت عن "أننا سنرسل قوات إضافية من الشرطة العسكرية لتهدئة الوضع على الحدود السورية مع تركيا".
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