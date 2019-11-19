أردوغان: أبلغت ترامب أننا سنبحث عن بدائل لمقاتلات F-35

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ، في كلمة ألقاها في البرلمان التركي أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، أنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب "عزم تركيا على البحث عن بدائل لمقاتلات F-35 لسد احتياجاتها على المدى المتوسط إذا لم تتفق مع واشنطن بشأن الحصول عليها"، مشيرًا الى أن "بعض المسائل العالقة بين أنقرة وواشنطن لم تُحَلّ جذريّاً، مضيفًا: "لكننا أظهرنا للعالَم أنّ علاقاتنا الثنائية ليست أسيرة لهذه المشكلات".
ولفت الى أن "الذين يسعون لإظهار التنظيم الإرهابي الانفصالي YPG على أنه كيان يحارب ضدّ داعش الإرهابي، يحاولون التستُّر على جرائمه ضد المدنيين".
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