خارجية روسيا: تغير سياسة أميركا سيضر بالأساس القانوني لتسوية محتملة بالشرق الأوسط

أكّدت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "تغير ​السياسة​ الأميركية سيضر بالأساس القانوني لتسوية محتملة في ​الشرق الأوسط​"، مشددة على أن "الموقف الأميركي من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيزيد التوتر في المنطقة".

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