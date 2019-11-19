الأمم المتحدة تدعو إيران لرفع الحظر عن الإنترنت واحترام حرية التعبير

ابدى ​مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان​ قلقه من استخدام ​قوات الأمن​ الإيرانية للذخيرة الحية، ومن أنباء عن انتهاكات للقانون الدولي. ودعت الأمم المتحدة إيران لرفع الحظر عن الإنترنت واحترام حرية التعبير.

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