مكتب باسيل ينفي كل ما تردد عن مرور موكب للوزير بمحيط مجلس النواب

نفى المكتب الإعلامي للوزير ​جبران باسيل​ نفيا قاطعا كل ما تردد عن مرور موكب للوزير باسيل في محيط ​مجلس النواب​، وتمنى على وسائل الإعلام التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.

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