شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يزيف الأرقام الرسمية حول التضخم ومعدلات البطالة فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، الضوء على سياسات رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، ونقلت عن مركز أوراسيا للأبحاث، في تركيا، تأكيده إن ناخبى حزبى العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهورى المعارض لا يثقون فى الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية.

وذكرت "زمان" أن مركز أبحاث أوراسيا أعد استطلاع رأى حول الثقة فى إحصاءات البطالة الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أجرى فى الفترة بين الثانى والثانى عشر من شهر نوفمبر بمشاركة ألفين و60 شخص في 26 مدينة والأحياء التابعة لها.

وقال كمال أوزكيراز رئيس مركز الأبحاث، أن الناخبين أوضحوا بنسبة متساوية أنهم يواجهون مشكلات في توفير قوت يومهم بدون أي تمييز حزبي، ورأي 7 فقط من كل 100 مشارك أن إحصاءات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية تعكس الحقيقة، فيما اعتبر 79.1 % أن معدلات التضخم الحقيقية أعلى من المعلنة، في حين ذكر 13.2 % أنه لا فكرة لهم عن الموضوع.

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ونقلت زمان عن الاستطلاع تأكيد أن 81.3 % من المشاركين يرون أن معدلات البطالة الحقيقية أعلى من المعلن، فى حين اعتبر 4.4 % من المشاركين أنه لا يوجد بطالة، وأن الأمر برمته يتمحور حول عدم الرضا عن العمل المتاح، في حين ذكر 4.4 % أنه لا فكرة لهم عن الموضوع.