شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اليمنى: عبد العال أنصف اليمن فى اجتماع البرلمان الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سلطان سعيد المراكبى رئيس مجلس النواب اليمنى ، الشكر لمجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال على مواقفه الحاسمة والتى لا تقبل المساومة أو التردد فى كل الفعاليات البرلمانية الدولية، والتى كان لها القول الفصل فى تثبيت دعائم وجود البرلمان اليمني في خارطة البرلمانات الدولية.

ووصف الدكتور على عبد العال بالرجل الفذ الذى أبى إلا أن يحمل على كاهله هم اليمن ومسئوليته صيانة مؤسسته الدستورية فكان هو المبادر والمؤثر وصاحب الكلمة الأخيرة فى اجتماع البرلمان الدولى فى مدينة بلجراد جمهورية صربيا.

وأشاد بموقف الدكتور على عبد العال الصلب ومنطقه الحكيم والذى كان من نتيجته تبدد كل الموجات الضبابية التى حاول أعداء اليمن والديمقراطية النيل من إرادة البرلمان اليمنى الذى التئم وتم انتخاب هيئة رئاسته كاملة ليكمل عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها لمواجهة المشروع الايرانى واسقاط الانقلابى.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد البرلمانى المرافق بالدكتور على عبد العال بمجلس النواب اليوم.

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وأضاف رئيس البرلمان اليمنى كان الموقف المؤيد والمساند لنا كبرلمان شرعى يمثل الجمهورية اليمنية منسوبا إلى الدكتور على عبد العال الرجل العربى المخلص لواجباته القومية.

وتابع:"جئنا اليوم ومعى زملائى لتقديم الشكر والتحية لكم ولكل البرلمانيين العرب الذين وقفوا معنا مساندين".

حضر اللقاء من الجانب المصرى سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية وعدد من أعضاء لجنة الشئون العربية والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس.