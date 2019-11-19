شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة أمام البرلمان: نجاحنا فى مواجهة حرق قش الأرز وتلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن إجمالى الملوثات التى تم تجنبها وعدم انتشارها فى الهواء العام الجارى نتيجة المنظومة المتكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء)، تصل إلى 27 طنا من الملوثات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) وإدارة المخلفات الزراعية وخاصةً مخلفات (قش الأرز).

وأضافت ياسمين فؤاد، أن نجاح جهود الحكومة المصرية ادت إلى تجنت حرق قش الأرز إلى خفض التكلفة المجتمعية للمخاطر الصحية التى قد تنتج عن هذا التلوث بما يقدر بنحو 1.430 مليار جنيه.

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وأشارت وزيرة البيئة، إلى الجدوى الاقتصادية لمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، بتوفير 20.3 ألف فرصة عمل، وهى فرص عمل موسمية بإجمالى أجور تقدر بنحو 123.6 مليون جنيه.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن نجاح المنظومة يعود إلى تكاتف كافة الجهات المعنية معا فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، متابعة: "إحنا لسة فى بداية الطريق لأننا نعمل حاليًا أيضا على استراتيجية متكاملة للمخلفات الزراعية ".

ونوهت وزيرة البيئة، إلى تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية، بمحافظة البحيرة، باستثمارات كبيرة، مضيفة: "السكة قدامنا لسة طويله، ولن نقف عند حد ما وصلنا له فقط".