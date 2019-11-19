شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة للبرلمان: خضوع 38 ألف مركبة وأتوبيس نقل عام لفحص عوادم السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، زيادة عدد المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام التى تم فحص العوادم المٌنبعثة منها خلال العام الجارى، فى إطار منظومة واجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء)، ليصل إلى 38 ألف مركبة وأتوبيس نقل عام، بزيادة 12% عن العام الماضي.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) وإدارة المخلفات الزراعية وخاصةً مخلفات (قش الأرز).

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وقالت ياسمين فؤاد، إن نسبة المخالف 20% فقط مقارنه بـ23% العام السابق 2018.

وأضافت وزيرة البيئة، أن التعامل كان بشكل حاسم العام الجارى مع مواجهة الأسباب التى قد تتسبب فى السحابة السوداء، مع تفعيل وسائل الشكاوى المختلفة مع المواطنين، ومنها ما تم تخصيصه من خلال "الواتس أب"، لافتة إلى أن البيئة حسب تقارير مركز معلومات مجلس الوزراء كانت ثانى وزارة فى التصدى لمشكلات المواطنين بنسبة 100%.

ونوهت ياسمين فؤاد، إلى أنه أيضا تم اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة مع منشأت تتسبب فى إحداث التلوث، وتم اتخاذ قرار بوقفها، وسيتم الاعلان عنها قريبًا.