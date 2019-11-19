شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اليمنى: نقدر الدعم المصرى من أجل استعادة اليمن حريته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سلطان سعيد البركاني رئيس البرلمان اليمنى، إن إيران هو الوحش الشره والشرس الذى يحاول أن يخلق من القديم البغيض المسخ الحوثى المشوه.

وشدد على أن وقوف مصر فى صف الكفاح والحرب المقدسة ضد الكهنوت إنما جوهره الدفاع عن تضحياتها وتاريخها.

وقال "البركانى": "إننا نقدر الدعم المصرى ودعم الدول العربية لنضال شعبنا من أجل الحرية واستعادة الدولة ، كما نبارك عزيمتكم فى التصدى إلى الإرهاب الأسود الذى يواجهه شعبكم بإرادة ويقاومه جيشكم ببسالة"، مشيرا إلى أن الحرب ضد الإرهاب والتخلف تجمعنا فى روابط العروبة والمصير واحد.

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ولفت رئيس البرلمان اليمنى إلى التعامل الكريم الذى يحظى به اليمنيون داخل مصر، قائلا: "إن اليمن تعتز بإرثكم الغنى وتراثكم فى الممارسة السياسية والعمل البرلمانى"، مضيفا، منذ انتمائى للعمل البرلمانى عام 1988 كان مجلس الشورى اليمنى يعمل بلائحة مجلس الشعب المصرى، وبعدها عدلنا فى اللائحة بعض المصطلحات والتسميات، فقد كانت شاهدة على عظمة التجربة ونضوجها وقوة قواعدها البرلمانية.

وأشار رئيس البرلمان اليمنى إلى أن أكثر من 20% من أعضاء البرلمان من الحاصلين على شهادات عليا تلقوا دراستهم فى الجامعات والمعاهد المصرية وأن 70% تعلموا على يد مدرسين مصريين.

جاء ذلك خلال لقاء سلطان سعيد البركاني فى مجلس النواب مع سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية وعدد من أعضاء لجنة الشئون العربية والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس.