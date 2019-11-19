شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة أمام "طاقة النواب": انخفاض محاضر مخلفات حرق قش الأرز بنسبة 34% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أسباب نجاح منظومة واجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) فى مقدمتها زيادة عدد مواقع التجميع والاستمرار فى الدعم، وزيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق، بالإضافة إلى استخدام نظام تتبع للسيارات العاملة بالمنظومة واستخدام أكثر من قمر صناعى لتكليف الرقابة، وتنوع وسائل الاتصال لتلقى الشكاوى من المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) وإدارة المخلفات الزراعية وخاصةً مخلفات (قش الأرز).

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وقالت وزيرة البيئة، إن نتائج محطات جودة الهواء التابعة لوزارة البيئة، والتى تقوم برصد ومتابعة الهواء على مدار الساعة، أكدت أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا على مدار الساعة كان فى مستوى الجيد، مشيرة إلى أن عدد الساعات التى سجل فيها مؤشر فيها مؤشر جودة الهواء مستويات غير مقبولة بلغ 87 ساعة عام 2019 مقابل 201 ساعة خلال نفس الفترة العام السابق 2018.

وأشارت فؤاد، إلى زيادة نسبة تجميع الأهالي لقش الأزر نتيجة زيادة الوعى بالأهمية الاقتصادية للقش ومخاطر الحرق من ناحية أخرى، حيث إنه أصبح سلعة لها قيمة اقتصادية، الأمر الذى انعكس على انخفاض عدد المحاضر للمخالفين بنسبة 34% ليصبح 854 محضرا مقارنة بـ1300 محضر العام الماضى.