شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال لرئيس البرلمان اليمنى: انتم فى القلب ونتمنى لليمن أن يعود سعيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركانى والوفد المرافق له.

وقال عبد العال، فى بداية اللقاء: "أنتم أخوة وأشقاء فى بلدكم مصر لا فرق بيننا وبينكم، ويسعدنا أن نضع كل إمكانيات مجلس النواب المصرى فى خدمة مجلس النواب اليمنى".

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وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: "يشرفنى أن أعلن أننى سأكون أول الواصلين فى افتتاح مجلس النواب اليمنى ومعى لجنة الشئون العربية، ومصر كانت جنبا إلى جنب مع اليمن فى كافة قضايا العربية على إرادة واحدة هى إرادة هذه الأمة من أجل أن تكون قوية ولها مكانة تليق بها فى هذا العالم على مر العصور".

واضاف عبد العال: "إذا كانت الوحدة ضرورية فى أيام مضت فإنها أصبحت أكثر ضرورة الآن فى مجتمع يموج بالأحداث وفى منطقة مضطربة من يوم إلى آخر، ونتمنى الاستقرار للمنطقة ولليمن السعيد أن يعود سعيدا، كما كان فى أحضان الأمة العربية لكى يؤدى دوره فى بناء الأمة من أجل مجتمع متقدم ومجتمع نامى وحضارى لمصلحة كل أبناءه من العرب وأن يؤدى الدور على المستوى العالمى لإرساء السلم والأمن".

وتابع رئيس البرلمان، قائلا: "أى استقرار لليمن هو استقرار مصر ونحن ندعم اليمن وكانت لنا مواقف مشتركة فى الماضى وفى الحاضر وستظل فى المستقبل، وبيننا مواقف مشتركة كانت فى الماضى وفى الحاضر وستكون فى المستقبل، وانتم فى البوابة الشرقية والبحر الاحمر خط استراتيجى بالنسبة لمصر لا يمكن التفريط فى أمنه واستقرار اليمن استقرار لمصر واستقرار مصر هو استقرار لليمن فانتم فى القلب والعين بالنسبة لكل المصريين".