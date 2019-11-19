الأمريكيون ينهون مشاركتهم في مباحثات بشأن المشاركة في التكاليف العسكرية مع كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب ا):

انهى الجانب الأمريكي اليوم الثلاثاء مشاركته في المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بشأن تكلفة تمركز عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين في سول.

وقال المفاوض الأمريكي جيمس ديهارت إن واشنطن كانت تطلب فقط حصة " عادلة ومساوية" للتكاليف المرتبطة بنشر 28500 جندي في الأراضي الكوري الجنوبية لردع أي عدوان كوري شمالي.

ونقلت الشبكات المحلية عن ديهارت القول " نتيجة ذلك، انهينا مشاركتنا في مباحثات اليوم من أجل إعطاء الجانب الكوري بعض الوقت لإعادة النظر في الأمر".

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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الجانب الأمريكي طالب بزيادة المشاركة الكورية الجنوبية بصورة كبيرة.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن المفاوضين الأمريكيين انسحبوا من المباحثات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالبت أكثر من مرة حلفائها الآسيويين بتقديم مساهمات أكبر في تكاليف تمركز القوات الأمريكية في المنطقة.

وأشارت تقارير إعلامية أن واشنطن تريد أن تساهم سول بـ 5 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل خمسة أضعاف ما تدفعه حاليا.