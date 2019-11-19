رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بزيادة موارد "الوحدات الخاصة" لدعم الموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عمداء الكليات خلال انعقاد مجلس العمداء بأهمية المتابعة المستمرة من قيادات الكليات لسير العملية التعليمية وتواجد قيادات الكليات الدائم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بين الطلاب وانضباط الجداول الدراسية.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على إنهاء تسديد المصروفات الدراسية وإصدار بطاقات إثبات الشخصية "كارنيه" للطلاب والعمل على زيادة موارد الوحدات ذات الطابع الخاص لدعم موازنة الجامعة وتدريب الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا على السلامة الحيوية والأمن الحيوي.

كما شدد رئيس الجامعة، على ضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتواجد أستاذ المادة وقت الامتحان وأن تكون الأسئلة شاملة للمقرر وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب وأن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسبًا مع مراعاة قدرات الطلاب ومعايير الجودة والضمان في ورقة الأسئلة وورقة الإجابة.